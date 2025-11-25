Haberler

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi'ni kabul etti. Gelişmeyi duyuran avukat Hüseyin Ersöz "Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
  • İddianamede İmamoğlu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, kamu malına zarar verme ve ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlardan sorumlu tutulduğu belirtiliyor.
  • İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 407 şüpheli yer alıyor ve duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"DURUŞMA TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK"

Gelişmeyi duyuran avukat Hüseyin Ersöz, X hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunda 'İBB Davası' olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki günlerde verilecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İDDİANAMEDE 407 ŞÜPHELİ YER ALIYOR

3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede 407 isim şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YIL HAPİS İSTEMİ

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Rüşvet (12 kez)

- Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

- Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

- Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

- Suç delillerini gizleme (2 kez)

- Haberleşmenin engellenmesi

- Kamu malına zarar verme

- Rüşvet alma (47 kez)

- Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

- İrtikap (9 kez)

- İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

- Çevrenin kasten kirletilmesi

- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

- Orman Kanunu'na Muhalefet

- Maden Kanunu'na muhalefet

Kamunun 10 yıllık süreçte 160 milyar lira zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amacı dışında kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (45)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İmamoğlu tarafından hırsızlık yapılmadığını savunanlar, o zaman paralar otele götürüldüğünde kameralar neden bantla kapatıldı.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme130
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİnr:

Tayyibin ses kayıtları çıktı sıfırlamalar,,, ona inanmadın bjna inandın..

yanıt106
yanıt42
Haber Yorumlarıalbatros :

O da bir şey mi? Adamlar 25 yıldır hırsızlık yaparken milletin gözüne bant çekti! o paralar nerede o zaman? ayrıca bant olayı rutin güvenlik protokolünde yer alır. bunu bilen bilir.

yanıt81
yanıt49
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu dostum. Ar gözlüğü takmış. Paraları kapanla rın konuştuğu bir ortama laf yetiştire miyiz bizler.

yanıt22
yanıt5
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hadi bakalım . Bu da Ergenekon davası gibi fasa fiso çıkacağına kalıbımı basarım . Çamur at izi kalsın . Ama bilmiyorlar ki O ÇAMUR'U İLK KENDİLERİ TUTUYOR .

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent ÜSTEK:

kalıp falan basma. tek bir sorunun cevabını bul sonra neye inanırsan inan. İBB harita mühendisi. Adı yakup Öner. maaşı 70.000 TL. 10 yıl içinde kendi üzerine 1 tane porsche, karısına AudiQ7, Sarıyer'de lux Daire. Bir de avukatına porsche hediye ediyor. 10 yılda toplam servet 100 milyon.

yanıt25
yanıt17
Haber YorumlarıVatanperver adam:

siktir git kalibini sikerim senin

yanıt2
yanıt9
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Orada kansızların fetöcü dostları vardı

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSoner tekin:

korkuyorlar korkacaklar korksunlar er geç zaman tersine dönecek

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatanperver adam:

anayin amini gor

yanıt2
yanıt5
Tüm 45 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.