Ekrem İmamoğlu: 'Erdal Başkanımızın yanındayız'

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Milletin iradesi yargı operasyonlarıyla teslim alınamaz. Erdal Başkanımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu mesajında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Peşi sıra gelen operasyonlar, seçilmiş belediye başkanlarını değil, sandığı, demokrasiyi ve millet iradesini hedef almaktadır. Sandıkta kazanamadıklarını yargı eliyle değiştirmeye çalışan anlayış, bu kez de Erdal Beşikçioğlu'nu hedef aldı. Milletin iradesi yargı operasyonlarıyla teslim alınamaz. Erdal Başkanımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA