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Ekrem İmamoğlu: Bu Silivri'den adalet çıkmaz

Ekrem İmamoğlu: Bu Silivri'den adalet çıkmaz
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezalara tepki göstererek yargı üzerindeki siyasi baskıya dikkat çekti ve üst mahkemelerin yanlışı düzelteceğini umduğunu söyledi.

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu Silivri'den adalet çıkmaz. Yargı üzerindeki siyasi baskı ilk sonucunu pazartesi günü verdi. Aylarca itibar suikastine uğrayan ve masumiyetlerine yürekten inandığım belediye başkanlarımıza cezalar verildi. Umarım üst mahkemeler bu yanlışı düzeltecek" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararlara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu Silivri'den adalet çıkmaz! Yargı üzerindeki siyasi baskı ilk sonucunu pazartesi günü verdi. Aylarca itibar suikastine uğrayan ve masumiyetlerine yürekten inandığım belediye başkanlarımıza cezalar verildi. Umarım üst mahkemeler bu yanlışı düzeltecek.

İBB davasında ise dün bir skandala tanık olduk. Davanın sözde 'bel kemiği' itirafçısı, çarpraz sorguda tel tel döküldü. Birbiriyle çelişen ifadeler iftiracıyı zora sokunca, mahkeme avukatların soru sormasını engelledi. Gerekçe hakimin soruları beğenmemesiydi. Pek çok insanın 18 aydır tutuklu kalmasına neden olan kişiye 'istenmeyen' soru sormak uygun bulunmadı. Bu süregiden mizansene bir dava demek zordur. Belli ki biz artık bir davayı değil, çoktan kararı verilmiş bir yargısız infazın son perdesini izliyoruz!"

Kaynak: ANKA
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