Pazarcı esnafı ile birbirine giren İmamoğlu geri adım atmıyor: O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle

Bayrampaşa'daki pazar ziyaretinde kendisine, "PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" diyen esnafa, "Sen ahlaksızsın" diye yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi. İmamoğlu, "Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Ben ona 'Ahlaksız, terbiyesiz' demiştim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Sen kim oluyorsun da bana terörist muamelesi yapacaksın! O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle" dedi.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da perşembe pazarını ziyaret etti. İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasında tansiyon yükseldi.

"PKK'LILAR GELMESİN"

Bir esnaf, İmamoğlu'na, "PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" dedi. Esnafa, "Sen ahlaksızsın" diye tepki gösteren İmamoğlu'nun şikayeti üzerine esnaf gözaltına alındı.

BU MİLLETİN İÇİNE NİYE NİFAK SOKUYORSUNUZ?"

Bayrampaşa Halk Buluşması'na katılan Ekrem İmamoğlu olayla ilgili konuştu. İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu milletin içine niye nifak sokuyorsunuz? Bu milleti birbirine niye düşürüyorsunuz? Oy için, siyaset için değer mi? Burada oy, parti, makam dediğiniz şey milleti takdiri ile olur. Milleti aldatarak olmaz. Bugünü kazansan bile yarınları kaybedersin. Bir insanın kalbini kırmak, bir yalanı gerçekmiş gibi insanlara anlatmak nasıl yapılır? Benim aklım almıyor.

SEN KİMSİN BİRİNE PKK'LI DİYECEKSİN"

Birini protesto edebilir, sevmeyebilirsiniz. Sen kimsin birine terörist, PKK'lı, vatan haini diyeceksin! Kimseye oyunu ver demiyorum pazar yerlerinde. Pazar yerinde belediye başkanı kimliğimleyim. Girmişim. Hayırlı işler, demişim. Birinci tezgah. Öyle esnaf olmaz; bana 'PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum' diyor. Sabırla uyardım. Israrla 'PKK'lısın, PKK ile yan yanasın' diyor. 'O zaman sen PKK'lısın' dedim. Ben bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum.

"O ZAVALLIYI DAVA EDECEĞİM"

Bunu benim yüzüme söyleyen kişi, o aldanmış zavallı... Onu aldatanlar esas günahkar! Ben toplumdan birisine dava açmam, çözüm ararım ama onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ben ona 'Ahlaksız, terbiyesiz' demiştim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Niye söyleyeyim... Burada bulunan birinin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Buna bir Allah'ın kulu boyun eğebilir mi? Biz ne için yaşıyoruz? Biz ailemiz, yuvamız, vatanımız, milletimiz, bayrağımız için yaşamıyor muyuz? Sen kim oluyorsun da bana terörist muamelesi yapacaksın! O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle!"