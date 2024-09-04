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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan sendika başkanı hayatını kaybetti

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Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 67 yaşında hayatını kaybetti. Kolivar "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" şeklindeki sözleri nedeniyle daha önce 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yaşamını yitirdi. Siroza bağlı kalp krizi nedeniyle vefat eden Kolivar, 67 yaşındaydı. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"BİZİM TOPLUM EKMEK İLE DOYDUĞU İÇİN..."

Kolivar, iki sene önce katıldığı bir TV programında fazla ekmek yiyen toplumların gelişmediğini söylemiş, sözlerinin yanlış anlaşılmasıyla tutuklanmıştı. Kolivar, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Hayatını Kaybetti

ERDOĞAN'A HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Kolivar, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada da "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kalp Krizi Politika Sendika Güncel Ekmek

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Yorumlar (10)

Atilla Han:

adam hakli,tarih kahraman olarak anacak!

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Bayram Babasız:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Hakan :

Ekmek de ekmek olsa, ekmekte ekmekten başka her şey var. Buna da şükür ama ekmek ekmek değil. Bir de ekmeğimsi ekmeğin fiyatı tamamen politik. Öyle olmasa simit poğaça ekmekten pahalı olmazdı. Ekmek fiyatı algı yönetimi. Halk ekmek denen plastiği kabullenen insanlara ne versen yer gerçi.

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Mehmet Ünyeli:

güle güle işığın mum olsun.

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Atilla Han:

Helal sana cesur yurek!

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Toprak Toprak:

Azis nesin gibi çok anılacak bu tarihi tespitinden dolayı ışıklar içinde uyu kral

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İnan Kurbani:

Öncesinde o kuru ekmeği de bulmadığından olabilirmi acaba

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Serdal Enginkaya:

Allahin rahmeti üzerine olsun , Adam gibi adam‘din cesur yürek ??

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izzet Ulas:

Hayatta bazen çok hırslanmamak, çok kinlenmemek lazım bro. Malum kesin sirke küpüne zarar verir. Bu vesileyle geride kalanlarınacsabır

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