Fırıncı, Ekmek Takası Sırasında Meslektaşını Tabancayla Yaraladı

AKSARAY'da fırıncı Serkan Pürsün (44), ekmek takası sırasında 1 kasa fazla ekmek aldığını öne süren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı (18) çıkan tartışmada tabancayla sol bacağından yaraladı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Normal yöntemle ekmek pişiren fırıncı Serkan Pürsün, ekmek takas ettiği odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ın iş yerine geldi. Serkan Pürsün, iddiaya göre 7 kasa ekmek bırakıp, 8 kasa ekmek aldı. Kalkan, güvenlik kamerasından durumu fark etti.

ŞÜPHELİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA ARBEDE

Bunun üzerine Kalkan, Pürsün'ü kendi fırınlarından henüz ayrılmadan uyarıda bulundu. İki meslektaş arasında tartışma çıktı. Pürsün, tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancayla ateş ederek Kalkan'ı sol bacağından yaraladı. Kalkan kanlar içinde yere yığıldı. Kalkan'ın fırınında çalışanlar ile Pürsün arasında arbede çıktı. Bu sırada iş yerine yaralanan Mehmet Baran Kalkan'ın babası Mesut Kalkan da geldi.

NAMLUYU DOĞRULTUNCA ELİNİ ISIRDI

Oğlunu kanlar içinde gören baba Kalkan, çalışanlarıyla arbede yaşayan Pürsün'ün, elindeki tabancanın namlusunu tekrar oğluna doğrulttuğunu fark etti. Mesut Kalkan, meslektaşı Pürsün'ün eline ısırıp, tabancanın yere düşmesini sağlayarak, oğluna yeniden ateş etmesini önledi. İhbarla adrese gelen polis, arbedeye karışanlara müdahale edip, Pürsün'ü gözaltına aldı. Yaralı Mehmet Baran Kalkan da çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA