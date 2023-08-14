Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yabancı uyruklu çalışanların ekmek yapmak için yaktıkları odun sobasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekmek sobasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

BURDUR Burdur'un, Gölhisar ilçesi, Konak Mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü Deposunun alt kısmında bulunan Kır Mevkiinde meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere yangın Konak Mahallesi Kır Mevkiinde yabancı uyruklu çalışanların ikamet ettiği açık besi alanında yaşandı. Yabancı uyruklu çalışanların, kaldıkları konteynerin kenarında ekmek yapmak için yaktıkları odun sobasından sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması üzerine başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi üzerine söndürüldü. Kuru otlarla birlikte besi çiftliğinde kullanılan samanların da bulunduğu alanda çıkan yangına yapılan erken müdahale büyük bir faciayı önledi. Kışın yakılmak üzere biriktirilen odunların olduğu yerde kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları yapıldı.