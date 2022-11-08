"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

HaberTürk TV ekranlarında Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanan ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tartışma yaratan sözlerininardından gözaltına alındı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTA İFADE VERECEK

Son gelişmeye göre Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar savcılıkta ifade verecek.