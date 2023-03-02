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Ekmek alıp evine gitmek isterken kamyonetin çarpmasıyla öldü

Güncel Haberler

Ekmek alıp evine gitmek isterken kamyonetin çarpmasıyla öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ekmek alıp evine gitmek isteyen Mehmet Karakuş (71), yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ekmek alıp evine gitmek isteyen Mehmet Karakuş (71), yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Y. yönetimindeki 67 AAU 350 plakalı kamyonet, ekmek alıp evine gitmek isteyen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karakuş'a çarptı. Arkadan gelen H.E. yönetimindeki 67 ACR 040 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. Yola savrulan Mehmet Karakuş'un elindeki poşette bulunan ekmekler etrafı dağıldı. Ağır yaralanan Mehmet Karakuş, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Necmi Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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