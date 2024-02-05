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Ekinözü Kaymakamı'nın Lojmanda Ölü Bulunması

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Mesut Coşkun'un lojmanda ölü bulunmasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ekinözü Kayamakamı Mesut Coşkun'un lojmanda cesedinin bulunmasıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 09.30 sıralarında Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Mesut Coşkun Ekinözü 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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