Ekim Ayında Türkiye Genelinde Sıcaklık Değişimleri

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar'da yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi verilerine göre 1991-2020 sıcaklık normalleri ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 derece iken, 2024 yılı Ekim ayı sıcaklığı 15,8 derece ile normalin 0,2 derece üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Zara, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Ardahan, Kars, Tortum, Horasan, Tercan, Doğubeyazit, Malazgirt, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kadıköy, Gökçeada, İpsala, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Nazilli, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Köyceğiz, Elmalı, Manavgat, Kale (Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar'da tespit edildi.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER

Marmara Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 1,4 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık 35,8 derece olarak Sakarya'da gözlendi. Ege Bölgesi'nde ise en düşük sıcaklık eksi 2,5 derece olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık 35,5 derece olarak Aydın'da yaşandı. Akdeniz Bölgesi'nin en düşük sıcaklığı eksi 5,8 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık 37 derece ile Kozan'da görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık eksi 8,7 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 31,4 derece ile Polatlı'da tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık eksi 3,3 derece ile Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 33,9 derece ile Düzce'de yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 31,8 derece ile Elazığ'da görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk ili 0,9 derece ile Batman, en sıcak yerleri ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar oldu.