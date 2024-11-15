Üye Girişi
Haberler

Ekim Ayında Türkiye Genelinde Sıcaklık Değişimleri

Ekim Ayında Türkiye Genelinde Sıcaklık Değişimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekim ayında Türkiye'de en düşük sıcaklığın Erzurum'da eksi 8,8 derece, en yüksek sıcaklıkların ise Cizre ve Ceylanpınar'da 37,8 derece olarak kaydedildiğini açıkladı. Ekim ayı ortalama sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar'da yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi verilerine göre 1991-2020 sıcaklık normalleri ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 derece iken, 2024 yılı Ekim ayı sıcaklığı 15,8 derece ile normalin 0,2 derece üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Zara, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Ardahan, Kars, Tortum, Horasan, Tercan, Doğubeyazit, Malazgirt, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kadıköy, Gökçeada, İpsala, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Nazilli, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Köyceğiz, Elmalı, Manavgat, Kale (Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar'da tespit edildi.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER

Marmara Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 1,4 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık 35,8 derece olarak Sakarya'da gözlendi. Ege Bölgesi'nde ise en düşük sıcaklık eksi 2,5 derece olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık 35,5 derece olarak Aydın'da yaşandı. Akdeniz Bölgesi'nin en düşük sıcaklığı eksi 5,8 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık 37 derece ile Kozan'da görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık eksi 8,7 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 31,4 derece ile Polatlı'da tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık eksi 3,3 derece ile Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 33,9 derece ile Düzce'de yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 31,8 derece ile Elazığ'da görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk ili 0,9 derece ile Batman, en sıcak yerleri ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.