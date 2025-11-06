Haberler

Ekim Ayında 169 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre, Ekim ayında Türkiye'de en az 169 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yılın başından beri iş cinayeti sayısı 1,737'ye ulaştı. Ölüm vakalarının çoğu tarım, inşaat ve taşımacılık sektörlerinde yaşandı.

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin "İş Cinayeti Raporu"na göre, ekim ayında en az 169 işçi yaşamını kaybetti. Yılın on ayında "iş cinayeti" sayısı bin 737'ye ulaştı.

İSİG Meclisi, ekim ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, ekim ayında 169 işçi, "iş cinayetlerinde" hayatını kaybetti. İşkollarına göre ölümlerin yüzde 27'si tarım/orman, yüzde 25'i inşaat/yol, yüzde 15'i taşımacılık, yüzde 6'sı metal, yüzde 5'i ticaret/eğitim işkollarında oldu.

Bunların yüzde 23'ü ezilmeden, yüzde 20'si trafik servis kazasından, yüzde 17'si ise yüksekten düşmeden kaynaklandı. Yaşamını yitiren işçilerin 12'si kadın, 157'sini ise erkekler oluşturdu.

Bunların 8'inin çocuk, 7'sinin ise mülteci/göçmen olduğu kaydedildi. 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 7 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 32 işçi, 30-49 yaş arası 61 işçi, 50-64 yaş arası 46 işçi, 65 yaş ve üstü 14 işçi ve yaşı bilinmeyen 8 işçi hayatını kaybetti.

Ölümlerin 19'u İstanbul'da; 10'u Mersin'de; 9'u Ankara'da; 7'si Bursa'da; 6'şar ölüm Hatay, İzmir ve Ordu'da; 5'er ölüm Çanakkale ve Sakarya'da; 4'er ölüm Aydın, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla'da; 3'er ölüm Aksaray, Antalya, Çorum, Kastamonu ve Tekirdağ'da; 2'şer ölüm Adana, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Edirne, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Kazakistan'da; 1'er ölüm Adıyaman, Batman, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Giresun, Iğdır, Isparta, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muş, Niğde, Osmaniye, Rize, Şırnak, Uşak, Yozgat, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Karadağ ve Mısır'da meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
