Ekim Apartmanı Davasında Cezalar Onandı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun buldu.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Haziran'da görülen karar duruşmasında, 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen cezalara ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince tamamlandı.

Daire, mahkemenin hükmünü, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmakla sanıkların istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

Dava

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklanan müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında dava açılmıştı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Haziran'da görülen karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Cüneyt Akkaya 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.