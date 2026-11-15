Eisenkot, Netanyahu'nun İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit olduğunu söyledi

(TEL AVİV) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. Netanyahu'nun görevde kalması halinde adil seçim yapılamayacağını ifade eden Eisenkot, seçimlere müdahale edildiği iddialarına ilişkin derhal soruşturma başlatılmasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümeti kurma görevini verdiği Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için devlet kurumlarını kendi siyasi çıkarlarına göre şekillendirdiğini kaydeden Eisenkot, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi bırakacak Başbakan Netanyahu ve çevresinin davranışları, İsrail demokrasisi üzerinde somut, doğrudan ve acil bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail'de Netanyahu'nun kişisel siyasi hayatta kalması uğruna bozulmamış, çarpıtılmamış ve boyun eğdirilmemiş tek bir alan bile kalmadı. Kaybetmediği hiçbir dizgin, aşılmamış hiçbir sınır yok. Netanyahu'nun iktidarın dümeninde bir dakika bile daha kalmasına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in bir başka seçim döngüsüne sürüklenmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Anlaşılacağı üzere, o görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır. Bu, şu günlerde yürüttüğüm tüm koalisyon müzakerelerinde beni yönlendiren temel husustur.

'KatarGate' skandalında Başbakanlık Ofisi'ne Katarlı ajanları sokmasının ardından, şimdi daha da ciddi yeni bir skandal ortaya çıkıyor: Delil yerleştirme yoluyla seçimleri bozma girişimi ve geçerli arama veya tutuklama emri olmaksızın İsrail'deki Arap vatandaşlara karşı polisin devreye sokulması. Bu olayla ilgili derhal bir soruşturma açılmasını ve yayınlanan ayrıntılar konusunda polis ile Şabak'ın derhal açıklama yapmasını talep ediyorum. Seçim gününde Başbakanlık Ofisi'nin rolünü ve müdahalesini, ayrıca seçim öncesinde ve sırasında güvenlik kurumlarının davranışlarını araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulması için çalışacağım."

Kaynak: ANKA