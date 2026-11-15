Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eisenkot, Netanyahu'nun İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eisenkot, Netanyahu'nun İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit olduğunu söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot, Başbakan Netanyahu'nun demokrasi için doğrudan tehdit olduğunu söyledi. Netanyahu görevde kaldıkça adil seçim yapılamayacağını belirten Eisenkot, seçimlere müdahale iddialarına ilişkin soruşturma istedi.

(TEL AVİV) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. Netanyahu'nun görevde kalması halinde adil seçim yapılamayacağını ifade eden Eisenkot, seçimlere müdahale edildiği iddialarına ilişkin derhal soruşturma başlatılmasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümeti kurma görevini verdiği Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için devlet kurumlarını kendi siyasi çıkarlarına göre şekillendirdiğini kaydeden Eisenkot, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi bırakacak Başbakan Netanyahu ve çevresinin davranışları, İsrail demokrasisi üzerinde somut, doğrudan ve acil bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail'de Netanyahu'nun kişisel siyasi hayatta kalması uğruna bozulmamış, çarpıtılmamış ve boyun eğdirilmemiş tek bir alan bile kalmadı. Kaybetmediği hiçbir dizgin, aşılmamış hiçbir sınır yok. Netanyahu'nun iktidarın dümeninde bir dakika bile daha kalmasına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in bir başka seçim döngüsüne sürüklenmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Anlaşılacağı üzere, o görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır. Bu, şu günlerde yürüttüğüm tüm koalisyon müzakerelerinde beni yönlendiren temel husustur.

'KatarGate' skandalında Başbakanlık Ofisi'ne Katarlı ajanları sokmasının ardından, şimdi daha da ciddi yeni bir skandal ortaya çıkıyor: Delil yerleştirme yoluyla seçimleri bozma girişimi ve geçerli arama veya tutuklama emri olmaksızın İsrail'deki Arap vatandaşlara karşı polisin devreye sokulması. Bu olayla ilgili derhal bir soruşturma açılmasını ve yayınlanan ayrıntılar konusunda polis ile Şabak'ın derhal açıklama yapmasını talep ediyorum. Seçim gününde Başbakanlık Ofisi'nin rolünü ve müdahalesini, ayrıca seçim öncesinde ve sırasında güvenlik kurumlarının davranışlarını araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulması için çalışacağım."

Kaynak: ANKA
Ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız Kvaratskhelia yayıncılığa başladı

Ön çapraz bağı kopan yıldız futbolcu yeni mesleğini duyurdu
İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme

Arda Güler için neler dediler neler
İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri12

İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal20

Kimsenin bilmediği o ihtimal ortaya çıktı! Bu akşam ligde kalabiliriz

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü dosyasının seyrini değiştirecek yeni şüphe! Avukatlar harekete geçti

Güllü davasının tüm seyrini değiştirecek yeni şüphe
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
Kemer'de pazar hazırlığı yapan adama çarpan 1.69 promil alkollü sürücü 'Zararım ne olacak' demiş! Gözler duruşmada

Pazarcıyı ezen alkollü sürücü hâkime 'Zararım ne olacak' demiş
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre

Komşuda yer yerinden oynamak üzere! 1 haftalık süre verildi
Sakarya'da yunus polislerinden nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheliyi koşarak yakaladılar

Kaçabileceğini sandı ama yanıldı: Türk polisinin azmi sınır tanımadı!
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para11

Giderken çuvalla parayı da götürdü!
Berlin’deki Z kuşağı protestolarına polisten sert müdahale: 22 gözaltı

Z kuşağı protestolarına sert müdahale! Resmen meydan dayağı attılar