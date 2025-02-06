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İsrail'in eski başbakanından Trump'ın Gazze planına 'balon' benzetmesi

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planını 'hayal ürünü' olarak nitelendirerek bunun ciddiye alınmadığını belirtti. Barak, Trump'ın açıklamalarının sadece bir deneme balonu olduğunu söyledi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını belirterek bunun "hayal ürünü" olduğunu söyledi.

Barak, İsrail Ordu Radyosu'nda Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka yere gönderme ve ABD'nin bölgeyi devralma açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DENEME BALONU BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın planını "hayal ürünü" olarak niteleyen Barak, "Bu, kimsenin ciddi olarak düşündüğü bir plan gibi görünmüyor. Daha çok bir deneme balonuna veya belki de İsrail'e destek sinyali verme girişimine benziyor." ifadesini kullandı.

Barak, ayrıca Trump'ın açıklamalarının Arap ülkeleri üzerinde "Gazze'deki duruma ilişkin bir çözüm önerisi sunmaları ve Hamas'ın yönetimden çektirilmesine destek vermeleri için" bir baskı oluşturmak amacıyla yapılmış olabileceği yorumunda bulundu.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

İsrail'in eski başbakanından Trump'ın Gazze planına 'balon' benzetmesi
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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