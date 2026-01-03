ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Ehp: "Bu Saldırının Temel Amacı Bölgesel Gücü Tekeline Almak İsteyen ABD'nin Emperyalist Çıkarlarıdır"

(ANKARA) - Emekçi Hareket Partisi (EHP), ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, "Maduro'nun Venezuela içerisindeki konumu, seçimlerin meşruiyeti gibi pek çok tartışmalı konu bahane edilerek yapılan bu saldırının temel amacı bölgesel gücü tekeline almak isteyen ABD'nin emperyalist çıkarlarıdır. ABD, jeopolitik konumu ve petrol rezervi sebebiyle Venezuela'yı uzun yıllardır etkisi altına almak ve kendine bağlamak istiyor. ABD emperyalizmini ve emperyalist ilişkileri insanlığın gündeminden düşürmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

EHP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emperyalist ABD bir kez daha dünya halklarını bu kez de Venezuela'da savaşa sürüklüyor. Venezuela halkına uzun yıllardır petrol tekellerinin kuyruğuna basan, kamu mülkiyetini yaygınlaştırmaya çalışan bir iktidar kurmaya çalışmanın bedeli ödetilmek isteniyor. Maduro'nun Venezuela içerisindeki konumu, seçimlerin meşruiyeti gibi pek çok tartışmalı konu bahane edilerek yapılan bu saldırının temel amacı bölgesel gücü tekeline almak isteyen ABD'nin emperyalist çıkarlarıdır. ABD, jeopolitik konumu ve petrol rezervi sebebiyle Venezuela'yı uzun yıllardır etkisi altına almak ve kendine bağlamak istiyor. ABD, bugün tarihte pek çok kez gördüğümüz gibi askeri bir operasyonu barış ve insan hakları bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak tarihten biliyoruz ki dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesine barış için değil emperyalist çıkarları uğruna müdahale ediyor. Dünya halkları kapitalist üretim ilişkilerinin nihayetinde emperyalist saldırganlığa giden yolu açacağını bunun da savaşlar ve yıkımlar demek olduğunu bir kez daha görmelidir. Emperyalizm kimin başkan olduğunu, kimin meşru olduğunu değil pazara kimin hakim olup olmadığını sadece dikkate alır. Chavez'in Venezuela'da halkla birlikte açtığı yolu savunacağız. ABD emperyalizmini ve emperyalist ilişkileri insanlığın gündeminden düşürmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz."