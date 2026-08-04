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Ehliyetsiz sürücü alkolmetreyi üflememek için polisi oyaladı, 1.5 promil alkollü çıktı

Ehliyetsiz sürücü alkolmetreyi üflememek için polisi oyaladı, 1.5 promil alkollü çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan Celal Ç., alkolmetreyi üflememek için çeşitli bahanelerle polisi oyalamaya çalıştı. Yapılan testte 1.5 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Aracın ruhsatının ise ikizi Resul Ç.'ye ait olduğu, onun da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Celal Ç.'ye toplam 65 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alkolmetreyi üflememek için polis ekiplerini oyalayan sürücü Celal Ç.'nin (19), ehliyetsiz ve 1.5 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ruhsatın sahibi olan ikizi Celal Ç.'nin de 'Alkollü araç kullanmak'tan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde uygulama yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 BLY 779 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Celal Ç.'ye alkol testi yapılmak istendi. Ancak sürücü, alkolmetreyi üflememek için ekipleri çeşitli mazeretlerle oyalamaya çalıştı. Arkadaşından para almaya gittiğini iddia eden Celal Ç., su içmek için polislerden izin istedi. Aracına gidip su içerek bir süre oyalanan sürücü, yapılan testinde de 1.5 promil alkollü çıktı.

RUHSAT İKİZİNE AİT ÇIKTI

Hiç ehliyet almamasına rağmen, araç ruhsatında fotoğrafı bulunan Celal Ç., söz konusu fotoğrafın ikizi Resul Ç.'ye ait olduğunu söyledi. Celal Ç., "Benim Resul diye ikizim var. Mobil bankalarıma da giriş yapayım isterseniz. Ben buraya arkadaşımdan para almak için geldim" dedi.

İKİZİNİN DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ruhsatın ait olduğu Resul Ç.'nin de 'Alkollü araç kullanmak'tan ehliyetine el konulduğu belirlendi. 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL, 'Alkollü araç kullanmak'tan ise 25 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL cezai işlem uygulanan Celal Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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