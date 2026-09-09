Ehliyetsiz sürücünün aracında 680 uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi

ÇORUM'da sivil trafik ekipleri ile motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde durdurulan kiralık hafif ticari araçta 680 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücü M.G. ile yanındaki M.A.Ş., gözaltına alındı.

Çorum'da sivil trafik ekipleri ile motosikletli polis timleri, Akpınar Caddesi ile Ölçek Sokak'ta denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında 19 BN 348 plakalı hafif ticari aracı durduran ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.G.'nin ehliyetine daha önceden el konulduğu olduğu belirlendi. M.G.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 240 bin TL idari para cezası uygulandı. Kiralık olduğu saptanan araçta arama yapan polisler, 680 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirdi. Sürücü M.G. ve yanında bulunan M.A.Ş. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kiralık araç, işlemler için emniyet otoparkına çekilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı