Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı: 8 yaralı; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz 14 yaşındaki Ali B.'nin babasından habersiz aldığı otomobille yaptığı kaza sonucu 8 çocuk yaralandı. Aracın kontrolünü kaybeden Ali B., park halindeki 3 otomobile çarptı ve araç takla attı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde babasından habersiz aldığı otomobille arkadaşlarını gezdiren Ali B. (14), aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarptı. Otomobilin takla attığı kazada araçtaki 8 çocuk yaralandı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar yolu Caddesi'nde meydana geldi. Babasından habersiz aldığı 16 AOY 420 plakalı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi. Arkadaşlarıyla bir süre gezen Ali B., Karalar Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 16 AFH 829, 16 BTF 434 ve 34 SR 6914 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B.(14), İsmail Ş.(16), Efe D.(15), Bilal A.(15), Enes T.(16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından korkup, yaralı halde bölgeden uzaklaşan Muhammed T. (16) ise kaza yerinin 13 kilometre uzağında rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
