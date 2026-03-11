Haberler

Eskişehir'de kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan O.M.'ye, kazanın ardından 200 bin lira ceza kesildi. Motosiklet sürücüsü, kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazıldı.

O.M. idaresindeki 43 ACP 185 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 26 NY 972 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, yaralı motosiklet sürücüsünün stajyer ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi.

Hastanede tedavi altındaki sürücüye, ehliyeti iptal olmasına rağmen araç kullandığı için 200 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
