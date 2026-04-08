Ehliyet sınavında kopya düzenekli usulsüzlük operasyonu: 5 şüpheli suçüstü yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavı için kopya düzeneği kurup, usulsüzlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin 07 Nisan'da Diyarbakır'dan gelerek Bafra Hasan Çakın Kız Meslek Lisesi'nde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girecek bir aday üzerine kopya düzeneği kuracakları yönünde istihbarata ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipte, sınava giren kişi ile okula yakın bir noktada otomobil içerisinde düzeneği yöneten 4 kişi, dün akşam saat 19.15 sıralarında suçüstü yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada; 2 casus kulaklık, 1 casus kamera, 5 sim kart takılabilir ses kartı, 6 cep telefonu ve 1 kulaklık pili ele geçirildi. O.S. (17), Y.A. (17), Y.Ç., S.S. ve E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
