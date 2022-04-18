EgyptAir, 11 yıl sonra Kahire-Bingazi uçuşlarını başlattı - Haberler

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EgyptAir, 11 yıl sonra Kahire-Bingazi uçuşlarını başlattı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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EgyptAir, 11 yıl sonra Kahire-Bingazi uçuşlarını başlattı

Mısır hava yolu şirketi EgyptAir, 11 yıl aranın ardından Kahire'den Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ilk seferini gerçekleştirdi.

Mısır hava yolu şirketi EgyptAir, 11 yıl aranın ardından Kahire'den Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ilk seferini gerçekleştirdi.

Libya merkezli "Marsad" gazetesinin Twitter hesabından yayımlanan haberde, EgyptAir Yönetim Kurulu Başkanı Amr Ebu el-Enien'in açıklamalarına yer verildi.

Ebu el-Enien, Libya'nın birçok kentinde Mısır vatandaşlarının yaşadığını ve bu sebeple EgyptAir'in bu ülkedeki destinasyonlara özel önem verdiğini belirtti.

EgyptAir Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca, yeniden başlayan uçuşların iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme amacı taşıdığını ifade etti.

Mısır hava yolu şirketi EgyptAir, 2011'de Libya'da başlayan istikrarsızlık ve çatışmaların ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Bingazi, Kahire, Libya, Mısır, Güncel, Haberler

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