Haberler

Eğribel Geçidi'nde Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Eğribel Geçidi'nde Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'u Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi'nde etkili olan kar ve tipisi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri, mahsur kalan otomobilleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

GİRESUN'u Sivas'a bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'den etkili kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun tipi nedeniyle kara gömülüp, yolda kalan otomobil, ekiplerin iş makineleri eşliğinde çalışmasıyla kurtarıldı.

Giresun'un, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra Sivas'a bağlanan deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekteki Eğribel Geçidi, etkili karla beyaza büründü. Giresun-Sivas kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle görüş açısı kaybolan çok sayıda araç sürücüsü yolda kaldı. Zorlu hava koşulları sürücülere zor anlar yaşatırken, yoldan çıkarak kara saplanan ve mahsur kalan araçlara Karayolları ekipleri müdahale etti. Etkili olan tipi nedeniyle kara gömülüp, yolda kalan bir otomobil, ekiplerin iş makineleri ve kürekler eşliğindeki yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları