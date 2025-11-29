Haberler

EGO, Yapay Zeka Destekli Yeni Simülasyon Sistemi ile Otobüs Sürücü Eğitimi Başlattı

Güncelleme:
EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücülerinin eğitiminde yapay zeka destekli simülasyon sistemini devreye aldı.

(ANKARA)- EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücülerinin eğitiminde yapay zeka destekli yeni nesil simülasyon sistemini devreye aldı. Göz takip teknolojisi ve nabız sensörleriyle sürücü performansını gerçek zamanlı ölçen sistem, güvenli ve ekonomik sürüşten stres yönetimine kadar kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor.

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürücü eğitimlerinde yapay zeka ve dijitalleşmeyi bir araya getiren yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. "Yeni Nesil Otobüs Simülasyon Sistemi" hem güvenli sürüş hem de sürdürülebilir filo yönetimi oluşturmayı amaçlıyor.

Stres ve heyecan seviyeleri ölçülüyor

EGO'nun geliştirdiği yeni simülasyon sistemi, filodaki tüm otobüslerin teknik özellikleri dikkate alınarak oluşturuldu. Sistem, sürücünün performansını anlık olarak ölçüyor ve farklı verileri yapay zeka ile analiz ederek kişiye özel geri bildirim oluşturuyor. Simülasyon ortamında göz takip sistemi, sürücünün bakış noktalarını gerçek zamanlı tespit ediyor. Ekran bölümlere ayrılarak sürücünün hangi alana baktığı belirleniyor, özellikle kavşak geçişleri gibi kritik anlarda aynalara bakış kontrolü otomatik olarak analiz ediliyor. Ayrıca sürücünün bileğine takılan nabız ölçüm sensörleri yardımıyla kalp atış hızı takip edilerek stres ve heyecan seviyeleri objektif şekilde değerlendiriliyor. Simülasyon ile ekonomik sürüş alışkanlıkları da geliştiriliyor. Yapay zeka destekli analizler, en az yakıt tüketimi ve minimum araç yıpranmasına yönelik sürüş tekniklerini öğretiyor.

"Karbon emisyonlarının önemli ölçüde düşmesine olanak tanıyoruz"

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Psikoteknik Değerlendirme ve Simülasyon Eğitim Şefi Murat Meriç, eğitim sistemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"EGO Genel Müdürlüğü Psikoteknik Değerlendirme ve Simülasyon Eğitim Merkezi olarak, toplu taşıma vizyonumuzu dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiriyoruz. Filomuzda bulunan araçların teknik özelliklerine uygun olarak geliştirilen yapay zeka destekli 'Yeni Nesil Otobüs Simülasyon Sistemi'miz ile göz takip teknolojisi ve sensörler aracılığıyla sürücü davranışlarını analiz ediyoruz. Sistemimiz ile güvenli ve ekonomik sürüş tekniklerini öğreterek yakıt tasarrufu ve en az yıpranmayla sonuçlanan sürüş alışkanlıkları kazandırırken, karbon emisyonlarının önemli ölçüde düşmesine de olanak tanıyoruz."

Farklı başlıklarda eğitimler veriliyor

Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, eğitimi yalnızca teknik yönleriyle değil, sürücülerin mesleki ve psikolojik gelişimleriyle birlikte ele alıyor. Eğitimler; "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Araç Teknik Özellikleri", "Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri" ve "Psikososyal Risk Etmenleri" başlıkları altında düzenleniyor. Özellikle Psikososyal Risk Etmenleri modülünde uzman psikologlar, sürücülerin stres yönetimi, iletişim becerileri ve yolcu ilişkileri konusunda destek veriyor. Eğitimler, verimliliği artırmak adına maksimum 15 kişilik sınıflarda gerçekleştiriliyor ve hem mevcut personel hem de yeni başlayacak sürücüler için zorunlu tutuluyor.

EGO, modern eğitim modeli ile sürücülerin mesleki yeterliliğini artırmayı, böylece Başkentlilere daha güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sunmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda çevreye duyarlı bir filo yönetimi anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
