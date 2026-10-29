EGO Genel Müdürlüğü, COP31 için 50 otobüsü 56 personelle Antalya'ya gönderdi

EGO Genel Müdürlüğü, COP31 için 50 otobüsü 56 personelle Antalya'ya gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EGO Genel Müdürlüğü, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 için 50 otobüsü 29 Ekim'de Antalya'ya gönderdi. 43'ü CNG'li, 7'si dizel otobüsler, 56 personelle katılımcıların konaklama merkezleri ile etkinlik alanı arasındaki ulaşımını sağlayacak.
EGO Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ulaşım hizmetlerine destek vermek üzere 50 otobüsün Antalya'ya gönderildiğini bildirdi.
EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:
"EGO Genel Müdürlüğü olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında ulaşım hizmetlerine destek vermek üzere 50 otobüsümüzü 29 Ekim Perşembe günü Antalya'ya uğurladık. 43'ü CNG'li, 7'si dizel yakıtlı otobüslerimiz, 56 personelimizle konferans süresince katılımcıların konaklama merkezleri ile etkinlik alanı arasındaki ulaşımını sağlayacak."