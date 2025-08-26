EGO, Eğitim Öğretim Yılı Öncesi Ulaşım Hazırlıklarını Tamamlıyor

EGO Genel Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim öğretim yılı öncesi toplu ulaşım araçlarının bakım, temizlik ve güvenlik kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, EGO otobüslerinin, Macunköy 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğünde yer alan atölyelerde, ANKARAY/Metro vagonlarının ve rayların tüm teknik kontrolleri ise Ankara Metrosu İşletme ve Kontrol Merkezi'nde, bakım, onarım çalışmalarının uzman teknik ekipler tarafından devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıkları yerinde incelediğini belirterek, EGO'da bu tarihten itibaren kış tarifesine geçileceği bilgisini verdi.

Başkentlilerin, yeni eğitim öğretim yılında, iyi bir toplu ulaşım hizmeti almasını hedeflediklerini ve burada yaşayan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasını öneren Kılıç, şunları kaydetti:

"Ankaralılar, mümkün olduğu kadar toplu ulaşım araçlarını kullansınlar. Çünkü, Ankara'da nüfus arttı. Göç çok ve bununla birlikte trafiğe katılan araç sayısı arttı. En rahat, en güvenilir ulaşım raylı sistem. Biz hazırız, ustasından, ustabaşına ve tüm EGO personeline kadar herkes hazır."