EGM, Gözaltı İddialarını Yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı.

EGM'den yapılan açıklamada, E.Ü'nün, sosyal medya platformu X üzerinden gözaltı işlemleri sırasında "kötü muameleye uğradığına" dair iddialarda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçek dışı, asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen şahsın 24 Mart 2025 tarihinde 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçu kapsamında gözaltına alındığı, yapılan işlemlerin ardından 25 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 9 Nisan 2025 tarihinde serbest bırakıldığı görülmüştür. Gözaltı süresince alınan 3 adet doktor raporunun tetkikinde, darp ve cebir izine rastlanmadığı, ayrıca avukat eşliğinde alınan ifadesinde de darp, cebir ya da kötü muamele konularından bahsetmediği ve şikayetçi olmadığı tespit edilmiştir. Nitekim serbest bırakıldığı 9 Nisan tarihinden iddialarda bulunduğu 20 Nisan tarihine kadar herhangi bir adli makama/kolluk birimine şiddet ya da kötü muamele gördüğüne dair başvurusunun olmadığı da anlaşılmıştır."

Gözaltına alınanların aranmasının, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ile "Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği"ne göre yapıldığı aktarılan açıklamada, teşkilatın, tüm bu iş ve işlemleri, belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaları paylaşan kişiyle ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.