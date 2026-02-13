Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında tabancaya başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin işletme sahibi tutuklu Reşit Yasan (44) hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz 3 sanık hakkında ise 'Delilleri yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da saat 03.30 sıralarında, Yavuzköy Mahallesi'ndeki gazinoda meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alıeva, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada, ekipler işletme sahibi Reşit Yasan'ı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma Emrah K. (32), Akif D. (34), K.K. ve A.Ç.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Reşit Yasan 'Kadına karşı kasten öldürme', Akif D. kamera görüntülerini sildiği, Emrah K. ise suçta kullanılan silahı yok ettiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme' suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emrah K. ve Akif D. avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine tahliye edildi. Soruşturma sürecinde İbrahim Y.'nin (38) de delilleri yok ettiği belirlendi.

40 kişinin ifadesine başvurulduğu soruşturmanın ardından işletme sahibi Reşit Yasan, Emrah K., Akif D. ve İbrahim Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerden Yasan hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 3 şüphelinin ise 5 yıla kadar hapisleri istendi.

İŞLETME SAHİBİ İFADESİNDE, 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ

İddianamede, eğlence mekanının sahibi Yasan'ın ifadesine de yer verildi. Olayın mekandaki odasında meydana geldiğini belirten Yasan'ın ifadesinde, "Muattar Alıeva'ya ilişkimizin sona erdiğini söyledim. Alıeva bunu kabul etmeyip, intihar edeceğini söyledi. Tartıştık. Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan bana ait silahı alan Alıeva önce havaya ateş etti, ardından da kendisini vurdu" dediği belirtildi. Olay anının tek tanığının da Reşit Yasan ile benzer ifade vererek, Alıeva'nın intihar ettiğini söylediği de iddianamede vurgulandı.

İddianamede, olayın ardından fenalaşıp, kusmaya başlayan Reşit Yasan'ın, Emrah K. ve beraberindeki kişiler tarafından hastaneye götürüldüğü, yolda kendine geldiğinde "Silah ne oldu" ve "Görüntüler ne oldu" diye sorduğu belirtildi. Bunun üzerine Emrah K.'nin ise "Ağabey, sen sıkıntı yapma, hallolur. Sen yeter ki iyi ol" diye karşılık verdiği de iddianameye girdi. İddianamede, Reşit Yasan'ın olayın intihar olduğu yönündeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. İddianamede, olayın yaşandığı odada kamera bulunmadığı, Akif D.'nin ise ifadesinde olay anına ilişkin görüntü silmediğini söylediği kaydedildi. Emrah K.'nin sakladığı öne sürülen silahı daha sonra savcılığa teslim ettiği vurgulandı.