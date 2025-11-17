Eğitimli Köpekler ve 150 Kişilik Ekip İsmail Kaya'yı Arıyor

150 KİŞİ VE EĞİTİMLİ KÖPEKLER ARIYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için ormana gidip, ardından aradığı ağabeyine rahatsızlandığını söyleyen ve bir daha ulaşılamayan İsmail Kaya'yı (33) arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarını; Bursa, Bilecik ve Sakarya AFAD, AKUT, AKOM, YENDAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, İHH ve Bursa ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 150 kişilik ekip yürütüyor. 4 termal kameralı dron ile eğitimli köpekler de arama çalışmalarına destek veriyor.

'SAHA OLDUKÇA ZORLU'

Arama çalışmalarının dün akşamdan bu yana aralıksız sürdüğünü belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bütün ekipler, şu an arayış içerisindeyiz. Dün sabah 10.30'da annesine mantar aramak için çıktığını söylüyor. Bu bölgeye geliyor. Şu an Bilecik sınırlarındayız. Hasandere ve Künceğiz arasındayız. Saha oldukça zorlu. Gece çok soğuktu. Bu bölgede yaban hayvanları da çok fazla. Meşe ormanları ve çok sık. Zaman çok önemli. İnşallah hızlı bir şekilde bulunacağını ümit ediyoruz" dedi.