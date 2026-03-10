Türkiye'de eğitim alan Sierra Leoneli Jao, ülkesinin iyilik elçisi oldu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) eğitim projesi kapsamında lise ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Sierra Leoneli Abdul Bassit Jao, mezuniyetinin ardından döndüğü ülkesinde kurduğu dernek ile insani yardım çalışmalarına öncülük ediyor.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yaşayan 27 yaşındaki Jao, Türkiye'de geçirdiği 8 yıllık eğitim sürecinin ardından ülkesine dönerek TDV'nin desteklediği yardım faaliyetlerinde aktif rol almaya başladı.

TDV'nin Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesi kapsamında 2015 yılında burslu olarak Türkiye'de eğitim hakkı kazanan Jao, lise öğrenimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

2023 yılında Sierra Leone'ye dönen Jao, burada Türkiye Mezunları Vakfını kurarak Türkiye'de eğitim görüp ülkesine dönen öğrencileri bir araya getirdi. Jao ve arkadaşları, TDV'nin de desteğiyle bölgede çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

TDV'nin desteğiyle yardım faaliyetleri

Abdul Bassit Jao, AA muhabirine, Türkiye ile Sierra Leone arasında gönül bağı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Jao, eğitim yıllarında tanıdığı TDV'nin faaliyetlerini ülkesinde sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı oluyoruz ve onların hayatına önemli katkılar sağlamaya çalışıyoruz. TDV'nin desteğiyle hayır yapmak isteyenlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sierra Leone'de Türkiye'nin varlığını ve yardım elini hissettirmeye gayret ediyoruz."

Ülkesi ile Türkiye arasında iyilik elçisi olarak görev yapmanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Jao, şöyle devam etti:

"Ben burada Müslüman kardeşliğinin, birlikteliğin ve yardımlaşmanın önemini görüyorum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, renk, dil ve ırk fark etmeksizin hepimizin kardeş olduğunu bu çalışmalar gösteriyor ve bunun önemini hatırlatıyor. Biz de Allah'ın izniyle aynı düşünceyle yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunların hepsini Türkiye'ye borçluyuz. Türk değilim ama acaba soyumda Türk kanı var mı diye düşünüyorum. Ben öyle hissediyorum. O olmasa bile Müslüman kardeşliği bağının olduğuna eminim."

"3 yıldır et yiyemeyen insanlar var"

Ülkedeki insanların yüzde 70'inden fazlasının temiz suya erişiminin bulunmadığını ve TDV'nin açtırdığı su kuyularının bölgedeki insanlar için çok önemli olduğunu belirten Jao, şunları kaydetti:

"Bir mahallede 5 ila 10 bin kişinin faydalanacağı su kuyuları açılıyor ve su sürekli akıyor. Kuruma tehlikesi olmadan temiz ve içilebilir suya uzun süre erişim sağlanıyor. Yetimlere yönelik kırtasiye ve giyim yardımları yapılıyor. Kullanılamaz durumdaki bir yetimhane TDV'nin desteğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Gerekli tadilat, bakım ve onarımları yapıldı. Kurban da burada çok önemli. Et yemek burada gerçekten bir zengin yemeği sayılabilir. Kurban kesmeye başladığımızda biri bana gelip "3 yıldır et yemedim." dedi. Ülke şartları düşünüldüğünde bunun doğru olduğunu anlıyorsunuz. Burada et yemek gerçekten bir lüks."

Ülkesine yapılan yardımlarda bağışta bulunan herkese teşekkür eden Jao, kurban döneminde birçok Müslümanın imkansızlıklar nedeniyle kurban kesemediğini, bu nedenle yardım gelmezse insanların et tüketme imkanının oldukça sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.