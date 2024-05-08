Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler

Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için yarın ilk derse girmeyecek, hafta sonuna kadar diğer derslere girerken siyah kokart veya kurdele takacak.

VAHŞETİ PROTESTO ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Sendikadan yapılan açıklamada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği anımsatıldı. Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı mesajına da yer verilen açıklamada, "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak, 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. Ayrıca okullarımızda hafta sonuna kadar siyah kokart veya kurdele ile derslere gireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan.

"TBMM'YE İLETİLEN DÜZENLEME BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Açıklamada, sendikanın 2019'da eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiği düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtildi.

"TÜM OKULLARIMIZDA 'YETER ARTIK' DİYORUZ"

Sendika Genel Başkanı Talip Geylan da açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Perşembe günü ilk derse girmiyor, tüm okullarımızda basın açıklamalarımızla ses yükseltiyor ve 'Yeter artık.' diyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve hafta sonuna kadar siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyorum."