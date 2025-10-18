Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan piyade er şehit oldu

TOKAT'ta eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Tokat 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Er Eyüp Güner eğitim sırasında rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Er Eyüp Güner için Tokat Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu ve il protokolü katıldı. Şehidin cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.