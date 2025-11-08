Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı'ndan Atatürk Haftası Tepkisi

(MALATYA)- Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, okullarda ara tatil döneminin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na denk getirilmesine tepki gösterdi. Millioğulları, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucu önderidir. Bu ülkeyi karanlıktan kurtaran, Cumhuriyeti kuran insana karşı yapılan bu uygulama bir saygısızlıktır" dedi.

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Millioğulları, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucu önderidir. Bu ülkeyi karanlıktan kurtaran, Cumhuriyet'i kuran insana karşı yapılan bu uygulama bir saygısızlıktır. Onun ölüm yıl dönümünü tatile denk getirmek, hatta o tatile getirdiğiniz gibi tekrar da öğretmenleri 10 Kasım'da okula çağırır olmak aslında bir garabettir. Evet, biz şunu biliyoruz; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bürokrasiden bugüne neler yaptığını biliyoruz. MESEM'den, ÇEDES'ten, okullara imam atamaktan dolayı hepsini biliyoruz. Ama şu var: Bu ülkenin geleceği asıl vatanı olan çocuklardır. Çocuklara bilimi hedef gösteren Mustafa Kemal'i bilmeleri, tanımaları gerekir."

"O gün bütün çocuklar o anı yaşamalıydı"

Okullarda Atatürk'ü anma programlarını önceden yapmak zorunda kaldıklarını belirten Millioğulları, şöyle konuştu:

"10 Kasım haftası, yani Atatürk'ü Anma Haftası, mutlak suretle bütün çocukların katılımıyla anma programlarının yapılması gereken bir haftadır. Oysa biz öncesindeki günlerde yapmak durumunda kaldık. O gün bütün çocuklar o anı yaşamalıydı. Çünkü bu toprakların asıl kurucu önderi Mustafa Kemal'dir. Dünyada hiçbir devletin yöneticileri kendi kurucu önderine bunu yapmazlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti için bir utançtır. Mustafa Kemal'e bu yapılamaz."