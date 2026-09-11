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Eğitim-İş’ten Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıya ilişkin MEB’e tepki

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Eğitim-İş, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmanın, ihmalleri ve sorumluları ortaya çıkarmak yerine öğretmenlere yöneltildiğini savundu. Sendika, can güvenliği talebiyle iş bırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığını ve öğretmenlerin istekleri dışında başka illere gönderilmek istendiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tepki gösterdi.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmanın, ihmalleri ve sorumluları ortaya çıkarmak yerine öğretmenlere yöneltildiğini savundu. Sendika, can güvenliği talebiyle iş bırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığını ve öğretmenlerin istekleri dışında başka illere gönderilmek istendiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, okulun 8'inci sınıf öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından okul güvenliğine ilişkin ihmallerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Eğitim-İş Genel Merkezi, saldırının ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın sorumluları belirlemek yerine öğretmenlere yöneltildiği öne sürülerek şöyle denildi:

"Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meslektaşımız Ayla Kara ile 9 öğrencimizin yaşamını yitirdiği katliamın ardından Bakanlık tarafından başlatılan soruşturmanın, gerçekleri ortaya çıkarmak ve sorumluları belirlemek yerine yaşananların üzerini örtmeye ve sorumluluğu öğretmenlere yıkmaya yöneldiğini görüyoruz."

"ÖĞRETMENLERİN BAŞKA İLLERE GÖNDERİLMEK İSTENDİĞİNİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ"

Okullarda can güvenliği sağlanması talebiyle gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okullarda can güvenliği talebiyle gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığını ve öğretmenlerin istekleri dışında başka illere gönderilmek istendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlığı açıkça uyarıyoruz: Böyle bir hukuksuzluğa ve vicdansızlığa sakın kalkışmayın."

"SORUŞTURULMASI GEREKENLER CAN GÜVENLİĞİ İSTEYEN ÖĞRETMENLER DEĞİL"

Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki gösterilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Öğretmenini ve öğrencisini kendi okulunda koruyamayan Milli Eğitim Bakanlığı, her zaman olduğu gibi kendi sorumluluğunu öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Ancak ne yapılırsa yapılsın; denetimsizliğin, güvenlik ihmallerinin ve alınmayan önlemlerin üstü örtülemez.

Soruşturulması gerekenler can güvenliği isteyen öğretmenler değil, okullarımızı güvenli hale getirmeyenlerdir. Hesap vermesi gerekenler anayasal hakkını kullanan eğitim emekçileri değil, bütün uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenlerdir."

Kaynak: ANKA
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