Eğitim-İş'ten Milli Eğitim Akademileri Tepkisi: Siyasi İktidarın Kendi Öğretmenini Yetiştirme Projesi

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Merkezi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademilerinin 13 Nisan 2026 itibarıyla 7 ilde 12 şube ile faaliyete başlamasına tepki gösterdi. Sendika, bu yapının öğretmen yetiştirme sürecini bilimsel ve pedagojik ilkelerden uzaklaştırdığını savundu.

Eğitim-İş Genel Merkezi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademileri, bugün (13 Nisan 2026) itibarıyla 7 ilde 12 şube ile faaliyetlerine başladı. Süslü ambalajlarla kamuoyuna sunulan bu projenin ardındaki asıl niyeti görüyor ve uyarıyoruz: Milli Eğitim Akademisi, siyasi iktidarın kendi öğretmenini yetiştirme projesidir!"

Bugün kapılarını açan bu yapılar; öğretmen yetiştirmeyi evrensel ve bilimsel pedagojik ilkelerden kopararak, iktidarın kendi politik kadrolarını üretme niyetinin en somut adımıdır. Eğitim fakültelerinin içini boşaltan, diplomalarımızı ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan öğretmen yetiştirmeye yönelik akademik birikimini yok sayan bu sistem; siyasi kadrolaşmaya yasal kılıf hazırlamaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu bağlamıyla Milli Eğitim Akademilerinin getirdiği katmerli mülakat sistemiyle öğretmenlik mesleği, bilgi ve birikimle değil, uygunluk ve sadakatle ölçülen bir alana dönüştürülmektedir."

Kaynak: ANKA