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Eğitim İş Sendikası'ndan Madencilere Destek Ziyareti

Eğitim İş Sendikası'ndan Madencilere Destek Ziyareti
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim İş Sendikası'na bağlı bir grup öğretmen, Nallıhan'daki maden işçilerine destek ziyaretinde bulunarak dayanışma mesajı verdi.

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Eğitim İş Sendikası'na bağlı bir grup öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan maden ocağında özelleştirme kararına karşı eylem başlatan madencilere destek ziyaretinde bulundu. Öğretmenler, kendilerine çay ve börek ikram ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan maden işçileriyle "Madenci, öğretmen omuz omuza" sloganları attı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nde maden sahalarının özelleştirilmesine karşı eylem başlatan maden işçilerine destek ziyaretleri sürüyor.

Eğitim İş Sendikası üyesi bir grup öğretmen, maden işçilerini ziyaret etti. Madenciler desteğe gelen öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, börek ve çay ikram etti. Öğretmenler maden işçileriyle birlikte "Madenci, öğretmen omuz omuza", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

" 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emeğin yanındayız"

Direnen madencilere destek olmaya gelen Eğitim İş Sendikası adına şu açıklama yapıldı:

"Bu Öğretmenler Günü'nde, 24 Kasım'da 'Okumuş insan halkının yanında olan insandır' diyerek varlık satışlarına, özelleştirmelere, Cumhuriyetimizin birikimlerinin tek tek elden çıkarılmasına karşı maden emekçilerimizle birlikte olmak, dayanışma içerisinde olmak, mücadelelerinde yalnız olmadıklarını belirtmek için 24 Kasım 2024 öğretmenler Günü'nde Çayırhan maden ocaklarındayız. Ne yazık ki 22 yıllık siyasi iktidarın sürekli bir şekilde varlıklarımızı korumak kollamak yerine satışa çıkarması, özelleştirmesi, peşkeş çekmesi emekçileri günden güne yoksullaştırmaktadır. Çayırhan'da duruma baktığımızda ise varlık satışı yoluyla sahibinden satılık mahalleler, sahibinden satılık bir belde, sahibinden satılık bir maden oluşturulmuştur. Bu kabul edilemez. Biz Eğitim İş olarak bir vatan savunması olarak gördüğümüz bu mücadelenin doğrudan destekçisiyiz. Maden emekçisi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın emek mücadelemiz."

Destek için gelen öğretmenlerden Olcay Keten, "Soğuk havada işçilerin halini gördük, çalışma şartlarını gördük ve buranın kolay kolay satılmayacağına, önünde sonunda işçilerin kazanacağına inanarak geldik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emeğin yanındayız. İşçi arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sonuna kadar öğretmenler yanınızda" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Beyhan Arıç da "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde madenci arkadaşlarımızı yalnız bırakmayıp buraya geldik" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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