Eğitim-İş öğretmenlerle ilgili bazı düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikasına (Eğitim-İş) üye öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla getirilen düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle Ulus'taki Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen sendika üyesi öğretmenler, Ulus'taki Birinci Meclis Binası önünde toplandı.

Genel Başkan Kadem Özbay ve sendika yetkililerinin de katılımıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen bazı düzenlemelerin geri çekilmesi ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi talebiyle Birinci Meclis binasından Anıtkabir'e yürüyüş başlatıldı.

Polisin güvenlik önlemleriyle yapılan yürüyüş sonunda katılımcılar, sendika flamalarını ve pankartları bırakarak Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e girdi.

Özbay, Anıtkabir ziyareti öncesi yaptığı açıklamada yürüyüşe katılarak kendilerine destek verenlere teşekkür etti.