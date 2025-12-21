Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat'tan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili açıklama

EĞİTİM Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde vizyoner bir dönüşümün kapılarını araladığını ve modelin içerik açısından taşıdığı yenilikçi yaklaşımı desteklediğini ifade etti. Özat, uygulama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, şu açıklamalarda bulundu:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sistemimiz açısından uzun süredir ihtiyaç duyulan, yenilikçi ve vizyoner bir adım olarak değerlendirilmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak bu modeli içerik bakımından olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak, eğitimde müfredat kadar önemli olan bir diğer unsur da bu müfredatın uygulanacağı fiziki altyapıdır.

"Bugün birçok okulumuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği nitelikli eğitimi uygulamaya elverişli değildir. Laboratuvarı olmayan, spor salonu bulunmayan, sanat atölyeleri eksik, teknolojik donanımı yetersiz binlerce okul, yeni müfredatın sahada uygulanmasında ciddi engeller oluşturmaktadır. Özellikle fen, bilişim ve sanat gibi alanlarda beceri temelli eğitime geçileceği ifade edilirken, bu eğitimi destekleyecek sınıf ortamlarının bulunmaması önemli bir çelişki yaratmaktadır. Örneğin, deney temelli fen eğitimi vurgulanmasına rağmen hala fen laboratuvarı olmayan okullar mevcuttur. Spor eğitiminin geliştirilmesi hedeflenirken, öğrencilerin spor yapabileceği alanlar ya çok küçük ya da hiç yoktur. Yabancı dil, bilişim ve görsel sanatlar gibi derslerin gerektirdiği materyal ve mekan eksiklikleri, eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir.

"Öğretmenlerimiz de bu yeni modele uygun eğitimi vermek istemelerine rağmen, hem materyal hem de mekan açısından yetersizliklerle karşı karşıyadır. Müfredat, yaparak ve yaşayarak öğrenme metoduna dayalı olarak hazırlanmış olsa da bu yaklaşımı destekleyecek ortamların eksikliği uygulamada ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ders kitaplarının hala eski müfredata göre dağıtılmış olması, öğretmen kılavuz kitaplarının ise aralık ayının sonuna gelinmiş olmasına rağmen öğretmenlere ulaştırılamamış olması, sürecin sağlıklı ilerlemesini engellemektedir. Ayrıca, derslerin sınav ve diğer ölçme-değerlendirme süreçlerinin aşırı yüklü olması ve yoğun kırtasiye gerektirmesi, öğretmenlerin iş yükünü artırmakta ve verimliliği düşürmektedir.

"Eğitim Gücü Sen olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni içerik açısından önemli bir reform olarak görmekle birlikte, bu modelin başarısının yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada da gerçek koşullarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu nedenle, Bakanlığa çağrımız nettir: Yeni müfredatı destekleyecek fiziki altyapı yatırımlarına ivedilikle başlanmalı, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullar öncelikli olarak ele alınmalıdır. Laboratuvar, spor salonu, sanat ve beceri atölyeleri gibi alanların kurulması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın da temel adımlarından biridir."