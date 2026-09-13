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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat'tan öğretmenlere tanınan yer değiştirme hakkına ilişkin açıklama: Bugün beklediğimiz müjde geldi

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat'tan öğretmenlere tanınan yer değiştirme hakkına ilişkin açıklama: Bugün beklediğimiz müjde geldi
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenler için ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başlatılmasına ilişkin, "Bugün beklediğimiz müjde geldi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e teşekkür ediyorum" dedi.

(ANKARA ) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenler için ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başlatılmasına ilişkin, "Bugün beklediğimiz müjde geldi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Oğuz Özat, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere tanınan ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İkinci il dışı atama için birden fazla resmi talepte bulunduk; özellikle son iki haftadır Bakanlık nezdinde yoğun görüşmeler gerçekleştirerek öğretmenlerimizin bu talebini defalarca ilettik. Bugün beklediğimiz müjde geldi. Yanlış gördüğümüzü nasıl açıkça eleştiriyorsak, doğru adımlar için teşekkür etmeyi de biliriz.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve süreç boyunca taleplerimizi dinleyen, çözüm için gösterdiği ilgi ve katkı nedeniyle Personel Genel Müdürümüz Sayın Bülent Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Şimdi beklentimiz, açıklanacak kontenjanların da öğretmenlerimizi mutlu edecek sayıda olması. Öğretmenlerimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA
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