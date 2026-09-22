Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırıya tepki gösterdi

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(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, "Çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmesi gereken okullarımızda şiddetin ve silahın yeri olamaz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özat, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor; ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmesi gereken okullarımızda şiddetin ve silahın yeri olamaz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA