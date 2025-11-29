Eğitim Gücü Sen: Ara Tatillerin Kaldırılması Eğitimin Kalitesini Düşürür

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, bilimsel temellere dayalı, çağdaş ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Ara tatillerin kaldırılması yönündeki girişimlerin, eğitim sistemimizdeki dengeyi bozacağına ve eğitimin niteliğini olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz. Ara tatillerin korunması ve daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatillerin kaldırılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özat, açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in kamuoyuna yansıyan, okullarda uygulanan ara tatillerin kaldırılmasına yönelik açıklamaları, eğitim kamuoyunda haklı bir endişe ve tartışma yaratmıştır. Eğitim Gücü Sendikası olarak bu açıklamaları dikkatle takip ediyor, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin sesi olma sorumluluğuyla kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getiriyoruz. Bir eğitim sendikasının genel başkanı ve aynı zamanda bir psikolojik danışman olarak belirtmek isterim ki; ara tatiller yalnızca akademik takvimin bir parçası değil, aynı zamanda eğitim sürecinin sağlıklı işleyişi için vazgeçilmez birer dinlenme ve yenilenme dönemidir. Modern eğitim sistemlerinde öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal gelişimleri de dikkate alınmakta; bu bağlamda ara tatiller, öğrenme süreçlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir işlev görmektedir. Uzun soluklu eğitim dönemlerinde öğrencilerde dikkat dağınıklığı, motivasyon kaybı ve zihinsel yorgunluk gibi sorunlar sıklıkla gözlemlenmektedir. Ara tatiller, bu olumsuzlukların önüne geçmek, öğrencilerin hem akademik hem de duygusal olarak toparlanmalarını sağlamak adına bilimsel olarak da desteklenen bir uygulamadır. Aynı zamanda öğrencilerin aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve bireysel ilgi alanlarına yönelmeleri için de bir fırsattır. Öğretmenler açısından da bu dönemler, eğitim planlamalarının gözden geçirilmesi, mesleki gelişimlerine odaklanılması ve motivasyonun yeniden kazanılması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca öğretmenlerimiz bu süreçte hizmet içi eğitim seminerlerine katılarak mesleki gelişimlerini sürdürmekte, yani eğitim camiası bu dönemde de çalışmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Özat, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Bakan'ın 'velilerden çok fazla talep geliyor' şeklindeki açıklaması ise maalesef üzücü bir yaklaşımdır. Eğitim bir bilimdir. Eğitim programları, pedagojik ilkeler, psikolojik gelişim evreleri, davranış bilimleri, akademik araştırmalar ve fen bilimleri dahil olmak üzere çok disiplinli bir temele dayanır. Bilimsel çalışmalar, akademik kurumlar ve eğitimcilerin ortak katkısıyla oluşturulmalıdır. Eğitim politikalarının temelinde bilimsel veriler, akademik analizler ve sahadan gelen profesyonel geri bildirimler yer almalıdır. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunda benzer ara tatil uygulamaları uzun yıllardır başarıyla sürdürülmektedir. Bu ülkelerde yapılan uygulamalar, eğitimde verimliliği artırmak ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha sağlıklı yönetmek amacıyla planlanmaktadır. Türkiye'de de birçok akademisyen, ara tatillerin hem pedagojik hem de psikolojik açıdan gerekli olduğunu vurgulamakta, bu uygulamanın kaldırılmasının eğitimde kaliteyi olumsuz etkileyeceği yönünde görüş bildirmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanının ara tatillerin verimliliğine dair kaygılarını anlamakla birlikte, çözümün bu tatilleri tamamen kaldırmak değil; içeriğini zenginleştirerek öğrenciler ve öğretmenler için daha anlamlı hale getirmek olduğunu düşünüyoruz. Eğitim politikaları, sahadan gelen geri bildirimler, bilimsel veriler ve pedagojik gerçeklikler ışığında şekillendirilmelidir. Aksi takdirde alınacak kararlar, kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede eğitimde kalite kaybına ve motivasyon düşüklüğüne neden olacaktır. Eğitim Gücü Sen olarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, bilimsel temellere dayalı, çağdaş ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Ara tatillerin kaldırılması yönündeki girişimlerin, eğitim sistemimizdeki dengeyi bozacağına ve eğitimin niteliğini olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, ara tatillerin korunması ve daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz."