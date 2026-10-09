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Eğitim Gücü Sen 2026 giyecek yardımının artırılıp öğretmenlere de verilmesini istedi

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Eğitim Gücü Sen 2026 giyecek yardımının artırılıp öğretmenlere de verilmesini istedi
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Eğitim Gücü Sen, 2026 giyecek yardımı tutarlarının ihtiyaçları karşılamadığını belirterek artırılmasını ve öğretmenlerin de yararlandırılmasını istedi. Sendika, öğretmenlerin bu yardımdan hiç yararlanamadığını, belirlenen tutarların yetersiz kaldığını aktardı.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, 2026 yılı giyecek yardımı tutarlarının kamu çalışanlarının gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, yardım miktarlarının artırılmasını ve öğretmenlerin de bu haktan yararlandırılmasını istedi.

Eğitim Gücü Sen, kamu çalışanlarına verilen giyecek yardımına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, 2026 yılı kapsamında yardımcı hizmetler sınıfındaki personel için örnek toplam 1.458,47 TL, şoför unvanlı personel için ise 1.995,85 TL giyecek yardımı belirlendiğini, bu tutarlardan ayrıca gelir ve damga vergisi kesildiğini belirtti.

"TUTARLAR GERÇEK İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTAN UZAK"

Kamu çalışanlarından görevlerine uygun giyinmelerinin beklendiğini ancak bunun için ayrılan tutarların yetersiz kaldığını savunan sendika, öğretmenlerin ise giyecek yardımından hiç yararlanamadığını ifade etti.

Eğitim Gücü Sen, "Giyecek yardımı günün ekonomik koşullarına uygun, gerçek maliyetleri karşılayacak düzeye yükseltilmeli; öğretmenler de bu haktan yararlandırılmalıdır" çağrısında bulundu.

Sendika açıklamasında, "Kamu emekçisinin ihtiyacı sadaka değil, emeğine ve mesleğine yakışır haklardır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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