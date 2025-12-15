Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nin Vize ilçesinde öğretim faaliyetleri ve projeler değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Ayrıca, Pehlivanköy'de yol yapım çalışmaları sürerken, Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimleri yapıldı ve hijyen koşulları kontrol edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, Vize Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda eğitim - öğretim süreci ile sürdürülen projeler değerlendirildi.
Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Akdemir, eğitim - öğretim faaliyetlerinin kaliteli yürütülmesi için katkı sunan herkese teşekkür etti.
Yol yapım çalışması
Pehlivanköy ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Pehlivanköy Belediyesi ekipleri, imara açılan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, kasap, fırın, pastane ve gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.