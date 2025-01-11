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Eğitim-Bir-Sen Zara'da 6. Dönem Kitap Tahlil Etkinliği Düzenledi

Eğitim-Bir-Sen Zara'da 6. Dönem Kitap Tahlil Etkinliği Düzenledi
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Sivas'ın Zara ilçesinde Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen kitap tahlil etkinliğinde Roger Garaudy'in 'İnsanlığın Medeniyet Destanı' eseri ele alındı. Etkinlikte sendika başkanı Halil İbrahim Temiz, sendikanın kültürel faaliyetlerine de vurgu yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi 6. Dönem Kitap Tahlil etkinliği düzenlendi.

Zara Millet Konağı'nda düzenlenen etkinlikte, Bünyamin Yuvacı tarafından Roger Garaudy'e ait "İnsanlığın Medeniyet Destanı" adlı eserinin tahlili gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Zara Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, "Bizler sadece sendikacılıktan ibaret bir camia değiliz. Kültür, sanat, bilim, yurt içi ve dışı tur düzenleme konularında da temsilcilerimi ve üyelerimizle etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar 49 kitap tahlili gerçekleştirdik. Tahlil etkinliklerimizi yıllardır Sivas merkezinde yaptık, ilk kez bir ilçemizde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas merkez ve ilçelerindeki sendika temsilci ve üyelerinin katıldığı etkinlik sonunda müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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