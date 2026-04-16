Sendika başkanlarından Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tepki

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Geylan, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok acılıyız, çok üzgünüz. Dün bu eğitim yuvamızda bir felaket yaşadık." dedi.

Okullarda yaşanan şiddetin toplumun tümünü ilgilendirdiğini dile getiren Geylan, "Bu tür hadiselerde okulumuza, öğretmenimize ve öğrencilerimize hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın ise olayla ilgili sanal ortamda yönlendirme ihtimaline dikkati çekerek, "Sanal ortamda organize edilmiş bir yönlendirme girişimi ile karşı karşıyayız. Bu durum hafife alınmamalıdır." diye konuştu.

Yalçın, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması ve dijital ortamların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye genelinde cuma gününe kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.