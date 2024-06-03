Üye Girişi
Haberler

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaparak, kanunun yeniden düzenlenmesini ve öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Öğretmenlik meslek kanunun 2 yıl önce çıktığını dile getiren Şeker, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM gündemine gelmesini istiyoruz. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır. Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu Murat Şeker Siirt Eğitim Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title