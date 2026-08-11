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Mülakat mağduru öğretmenler için PİKTES çözümü: Başvurular 14 Ağustos'ta

Mülakat mağduru öğretmenler için PİKTES çözümü: Başvurular 14 Ağustos'ta
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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, mülakat mağduru öğretmenler için çözümün PİKTES projesi üzerinden sağlanacağını ve başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Yavuz, 'Önce PİKTES, üç ay sonra MEB kadrosu' dedi.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, mülakat mağduru öğretmenlere yönelik çözümün PİKTES projesi üzerinden sağlanacağını ileri sürerek, başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Yavuz, "Önce PİKTES, üç ay sonra MEB kadrosu" dedi.

Talat Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylar süren çözüm arayışı, eylemler ve görüşmelerin ardından mülakat mağduru öğretmenler için yeni bir adım atıldığını bildirdi.

Çözümün PİKTES projesi üzerinden hayata geçirileceğini belirten Yavuz, başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağını ifade etti.

Sürece katkı sunanlara teşekkür eden Yavuz, özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti.

Yavuz, paylaşımında "Hayırlı olsun. Önce PİKTES, üç ay sonra MEB kadrosu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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