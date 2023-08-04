Eğirdir Gölü'ne 1 milyon adet sazan yavrusu bırakıldı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 23 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Türkiye'nin 4'ncü büyük gölü ve içme suyu rezervi bakımından 2'nci büyük gölü olan Eğirdir Gölü'ne Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait havuzlarda üretilen 1 milyon 23 bin adet yavru sazan bırakıldı. 5-10 santim uzunluğunda olan balıkların ayrıca Eğirdir Akdoğan, Eğirdir Sorkuncak, Yalvaç ve Isparta merkez ilçe Büyükgökçeli Kavaklı göletlerine salınacağı öğrenildi.
Eğirdir Gölü'ne 1 milyon adet sazan yavrusu bırakıldı
ISPARTA Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 23 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Türkiye'nin 4'ncü büyük gölü ve içme suyu rezervi bakımından 2'nci büyük gölü olan Eğirdir Gölü'ne Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait havuzlarda üretilen 1 milyon 23 bin adet yavru sazan bırakıldı. 5-10 santim uzunluğunda olan balıkların ayrıca Eğirdir Akdoğan, Eğirdir Sorkuncak, Yalvaç ve Isparta merkez ilçe Büyükgökçeli Kavaklı göletlerine salınacağı öğrenildi.