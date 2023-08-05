Türkiye'nin 4'üncü, içme suyu bakımından 2'nci büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde su seviyesi hızla azalmaya devam ediyor. Havaların sıcak ve kurak gitmesi, tarımsal sulama sezonunun açılmasıyla birlikte gölün su seviyesi düşüş gösteriyor. Gölün su seviyesi kritik noktaya yaklaşırken, acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

Eğirdir Gölü'nde tehlike çanları: 18 günde 18 santimetre azaldı

ISPARTA - Türkiye'nin 4'üncü, içme suyu bakımından 2'nci büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 18 günde 18 santimetre daha azaldı. Havaların sıcak ve kurak gitmesi, tarımsal sulama sezonunun açılmasıyla birlikte Eğirdir Gölü'nde su seviyesi buharlaşmanın etkisiyle günden güne azalmaya devam ediyor.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği tarafından yapılan ölçümde, Eğirdir Gölü su kotu seviyesinin 914,83 metre olduğu açıklandı. Eğirdir Gölü için 'kritik su kotu' seviyesi olan 914,74 metreye sadece 9 santimetre kaldığı öğrenildi.

Acilen Kapalı Devre Sulama sisteminin yapılıp, faaliyete geçirilmesini ve su tasarrufunun önemine değinen EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, "Gölümüz 18 günde 18 santimetre düşüş yaşadı. Temmuz ayı boyunca günlük 1 santimetre çekilme var. Geçen yıl 29 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğumuz ölçüme göre de 39 santimetre seviye kaybı yaşamış durumdayız. Geçen yıl Ağustos ayında günlük ortalama 0,7 santimetre düşüş yaşanmış. Aynı şekilde olacak olursa 20-22 santimetre daha düşüş yaşayabiliriz. Göl, kritik noktaya doğru yaklaşmakta. Eğirdir Gölü özel hükümlerine göre 914,74 metreye göre 9 santimetre kaldı. Su azaldıkça Eğirdir Gölü'müzde de yoğun bir otlanma meydana gelmekte. Bütün tedbirler hızlı bir şekilde kapalı devre sulama sistemine geçilmesinde fayda yarar var. İllaki su tasarrufu yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını da sözlerine ekledi.