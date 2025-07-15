Eğirdir'de Minibüs Devrildi: 1’i Ağır 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 4 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumu ağır. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eğirdir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İsmail Çoban idaresindeki 63 AED 388 plakalı minibüs hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan minibüs ters döndükten sonra durdu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 1'i ağır 4 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera : Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP, tutuklanan belediye başkanının üstünü çizdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.